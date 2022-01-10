В Казахстане начали внезапно умирать силовики: найден еще один труп полковника полиции

В Казахстане начали внезапно умирать силовики: найден еще один труп полковника полиции

Силовик скончался на рабочем месте.

В Алматы скончался заместитель начальника управления полиции Турксибского района полковник полиции Танат Назанов.

Об этом сообщили местные издания, а затем подтвердили "Интерфаксу" в МВД Казахстана.

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Силовик, как говорится, скончался на рабочем месте. Причиной смерти, предварительно, стал сердечный приступ.

По данным ведомства, тело полковника было обнаружено утром в понедельник, 10 января. Подробности происшествия пока неизвестны.

Ранее стало известно о гибели начальника полиции Жамбылской области Казахстана Жаната Сулейменова. Он якобы покончил с собой. Кроме того, утром 10 января стражи порядка обнаружили мертвым полковника Комитета национальной безопасности (КНБ) страны Азамата Ибраева. Тело мужчины было найдено во дворе его дома. Точные причины гибели силовика не сообщаются.

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. На фоне протестов в Казахстане Токаев отправил в отставку правительство и занял должность единоличного главы Совбеза, которую до этого занимал экс-президент Нурсултан Назарбаев.

Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

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