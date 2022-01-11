В Казахстане назначен новый премьер: кто им стал и что о нем известно

Назначить Смаилова предложил Токаев.
Новым премьер-министром Казахстана стал 49-летний Алихан Смаилов. Его назначили после того, как на фоне протестов из-за цены на сжиженный газ президент страны отправил в отставку правительство.
Указ о назначении Смаилова опубликован на сайте президента.
За кандидатуру Смаилова высказались все 89 депутатов. А предложение назначить его главой Кабмина Казахстана поступило от президента Касим-Жомарта Токаева.
"Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан", – говорится в указе.
К слову, после отставки правительства 5 января на фоне протестов Смаилов исполнял обязанности премьер-министра.
Известно, что Смаилов, уроженец города Алматы, окончил Казахстанский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности прикладная математика, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, присуждена степень магистра государственного управления.
Работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест"; заместителем начальника управления; заместителем председателя комитета по статистике и анализу агентства по статистическому планированию и реформам Казахстана; основным экспертом. Четыре года возглавлял агентство Казахстана по статистике, а в 2014-2015 годах являлся главой Комитета по статистике Министерства национальной экономики.
В 2003 году был вице-министром иностранных дел страны, а в 2015-2018 годах – помощником президента Казахстана.
С сентября 2018 был министром финансов, а в феврале 2019 стал первым заместителем премьер-министра – министром финансов.
Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что "миротворческая миссия ОДКБ успешно завершена" и через два дня, с 13 января, из страны начнется поэтапное выведение иностранных военных.
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