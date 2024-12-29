В Казахстане назвали страну, в которой будут расшифровывать "черные ящики" азербайджанского самолета

Решение было принято с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России.

"Черные ящики" пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", поврежденный российской ПВО возле Грозного и упавший возле казахстанского города Актау, будут расшифровывать в Бразилии. Именно эта страна является производителем самолета Embraer, потерпевшего крушение.

Об этом сообщили в воскресенье, 29 декабря, в министерстве транспорта Казахстана.

В сообщении отметили, что в соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, именно государство, которое проводит расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки "черных ящиков".

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В министерстве транспорта Казахстана отметили, что такое решение было принято с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации и консультаций с авиационными властями Азербайджана и России.

"Комиссией по расследованию авиационного происшествия, возглавляемого министром транспорта Республики Казахстан Маратом Карабаевым, принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр событий Бразилии (CENIPA), которое также является страной-производителем воздушного судна Embraer", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что учреждение в Бразилии располагает необходимыми техническими возможностями, соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для их считывания.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был выведен из управления с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и обстрелян с земли на территории России, вблизи Грозного, что привело к его катастрофе.

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