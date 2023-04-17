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В Казахстане обрушился подъезд жилого дома: жители оказались под завалами, среди них – дети

В Казахстане обрушился подъезд жилого дома: жители оказались под завалами, среди них – дети

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
106
Время на прочтение
1 мин
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В Казахстане обрушился подъезд жилого дома: жители оказались под завалами, среди них – дети

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми находятся жильцы дома.

В Казахстане в жилом доме взорвался газ. В результате инцидента много пострадавших и погибших.

Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

Отмечается, что взрыв произошел около 5 часов утра, после чего обрушился подъезд площадью 150 квадратных метров.

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми находятся жильцы дома, среди них – дети.

К разбору завалов уже более 50 спасателей и кинологов, 10 единиц техники ГНС Мангистауской области, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы.

Напомним, в индийском городе Удхампур (регион Кашмир) в пятницу, 14 апреля, в реку обрушился пешеходный металлический мост, на котором находились более 100 человек. Трагедия произошла во время празднования весеннего сезона сбора урожая – погибла 10-летняя девочка, более 70 человек получили травмы.

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Дата публикации
Просмотры
106
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