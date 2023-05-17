В Казахстане опасаются российского вторжения: что известно

Отношение к Москве ухудшается на фоне войны в Украине.

За последние полгода возросло количество жителей Казахстана, которые считают, что Российская Федерация может вторгнуться в их страну. Отношение к Москве ухудшается на фоне войны России в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Опрос неправительственной организации MediaNet и PaperLab показывает, что количество людей, считающих, что Москва может вторгнуться в Казахстан, выросло от 8,3% в предыдущем опросе до 15%.

Кроме того, почти 60% граждан также нейтрально относятся к войне, 12,8% поддерживают Россию и 21,1% поддерживают Украину. Эти данные совпадают с цифрами такого же опроса в декабре 2022-го.

Почти треть опрошенных заявила, что их восприятие России ухудшилось из-за войны. Впрочем, у более чем половины казахов отношение к РФ не изменилось. 4,7% респондентов заявили, что оно улучшилось.

Следует отметить, что Центральноазиатская страна с населением 20 млн человек имеет тесные исторические, экономические и военные связи с Москвой. Впрочем, Астана держит нейтралитет, отказываясь признать аннексию Россией в части территории Украины. Также страна имеет тесные связи с Китаем, вложившим сотни миллиардов долларов в его нефтегазовую промышленность.

В опросе MediaNet и PaperLab приняло участие 1,1 тыс. респондентов. Его проводили с 3 по 12 мая.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что после оккупации Украины Путин не остановился бы и начал войну против других независимых государств. Он убежден, что следующей жертвой российской агрессии мог бы стать Казахстан. Именно поэтому политик не понимает, почему некоторые лидеры государств до сих пор прибыли в Москву на парад.

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