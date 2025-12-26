В Казахстане открыли сотни дел против наемников, которые воюют против Украины

Флаг Казахстана / © pixabay.com

Реклама

В Казахстане с начала этого года было открыто более 700 уголовных производств против граждан, которые согласились воевать против Украины на стороне российских оккупационных сил.

Об этом сообщает Медиазона.

По данным издания, при рассмотрении таких дел суды не учитывают, в составе каких именно формирований воевали обвиняемые. Одинаковую уголовную ответственность несут как бывшие боевики ПИК Вагнера, так и заключавшие контракты с Министерством обороны РФ. С точки зрения уголовного законодательства Казахстана все они считаются лицами, реализовавшими преступный умысел, участвуя в вооруженной агрессии за границей.

Реклама

По подсчетам Медиазоны и российской службы BBC, в войне против Украины погибли около 200 граждан или уроженцев Казахстана.

Журналисты отмечают, что ранее казахстанские власти обычно ограничивались предупредительными заявлениями об уголовной ответственности за участие в зарубежных боевых действиях и ежегодно возбуждали лишь несколько десятков таких дел. Однако ситуация в корне изменилась после обнародования персональных данных вероятных наемников.

В апреле и июле 2025 года украинский государственный проект Хочу жить опубликовал списки из более чем 1200 граждан Казахстана, которые воевали или воевали против Украины на стороне России.

Официальная реакция Астаны на эти публикации была сдержанна. После первого списка замминистра внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что достоверность обнародованных данных не подтверждена и предложил посылать официальные запросы. Спустя месяц аналогичную позицию озвучили и в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Реклама

Уголовный кодекс Республики Казахстан предусматривает две основные статьи, по которым привлекается к ответственности за участие в войнах за рубежом. Статья 172 — Участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства считается менее тяжким и предусматривает до девяти лет лишения свободы.

Гораздо суровее статья 170 — Найманство. По ее третьей части, если доказана причастность к убийствам, суд может назначить наказание вплоть до пожизненного заключения. Кроме того, в таких случаях применяется конфискация имущества.

По информации Медиазоны, в 2025 году показатели достигли максимума за весь период полномасштабной войны: было зарегистрировано 709 дел по статье об участии в вооруженных конфликтах и еще 28 по статье о найманстве.

Ранее сообщалось, что Россия обманом привлекает сотни кенийцев на войну против Украины.

Реклама

Мы ранее информировали, что попавшие в плен к украинским военным на Покровском направлении граждане Колумбии призывают своих соотечественников не верить российским вербовщикам.