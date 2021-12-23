В Казахстане отменили смертную казнь: что теперь станет самым суровым наказанием в стране

В Казахстане отменили смертную казнь: что теперь станет самым суровым наказанием в стране

Также в Казахстане установили запрет на досрочное освобождение лиц, ранее получивших смертное наказание.

Верхняя палата парламента Казахстана проголосовала за закон, отменяющий смертную казнь. Поправки предлагали исключить смертную казнь из всех статей Уголовного кодекса республики.

Об этом сообщает ТАСС.

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Также в Казахстане установили запрет на досрочное освобождение лиц, ранее получивших смертное наказание.

"Из Уголовного кодекса статья 47 "Смертная казнь" как исключительная мера наказания исключается полностью. Устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение лиц, приговоренных к смертной казни, которым после принятия настоящего закона исключительная мера наказания будет заменена лишением свободы в пределах санкции, по которой было осуждено лицо", — говорится в заключении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената.

Отныне в Казахстане самым строгим наказанием будет пожизненное лишение свободы.

"Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности - права на жизнь", — подчеркивают в комитете Сената.

Отмечается, что изменения в законодательство разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленному на отмену смертной казни. Следует отметить, что Казахстан ратифицировал этот протокол в январе 2021 года.

Напомним, из Казахстана в Украину морским транспортом отправили уголь, транзит которого ранее заблокировала своей территорией Россия.

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