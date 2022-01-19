В Казахстане полностью сняли режим чрезвычайного положения

В то же время в Алматы сохранится "красный" уровень террористической угрозы.

В Казахстане во вторник, 18 января, объявили о прекращении действия режима чрезвычайного положения, введенного президентом Касимом-Жомартом Токаевым на фоне массовых протестов.

Об этом со ссылкой на представителя Акорды Берика Уали сообщает KazTAG.

"С полуночи 19 января прекращается действие режима ЧП в городах Нур-Султан и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях", — указал Уали.

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Отмечается, что в остальных регионах действие режима ЧС было досрочно отменено ранее. "Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантские часы и другие временные ограничения", — продолжил представитель Акорды.

В то же время в Алматы сохранится "красный" уровень террористической угрозы, в рамках которого город будут круглосуточно патрулировать полицейские, нацгвардейцы и силы Минобороны. Также продолжится работа блокпостов.

Кроме того, органам правопорядка разрешается проводить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Проведение ходов и митингов находится под запретом.

В начале 2022 года несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на сжиженный газ, на фоне которых президент страны Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения и обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.