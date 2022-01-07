В Казахстане полностью возобновлено движение пассажирских поездов, в Актау должны открыть аэропорт

Национальный железнодорожный перевозчик также сообщил о возможности купить билеты без Интернета.

В Казахстане, где несколько дней не утихали протесты, полностью возобновлено движение пассажирских поездов. В Актау с завтрашнего дня планируется возобновить авиасообщение.

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Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

Отмечается, что национальный перевозчик АО НК "КТЖ" сообщил о выводе на линию дополнительных поездов и открытии платформы по приобретению билетов без доступа в Интернет.

"7 января АО НК "КТЖ" предоставило возможность покупать железнодорожные билеты без доступа в Интернет через сайт bilet.railways.kz и приложение Kaspi.kz. Этот факт благоприятно отразился на очередях возле билетных касс на вокзалах. Также на указанном выше сайте и в приложении можно получить информацию о наличии билетов", — сообщает пресс-служба АО НК "КТЖ".

В то же время в Актау с 8 января планируется возобновить авиасообщение.

"Авиакомпании планируют начать выполнять полеты по всем направлениям с 10:00", — сообщила директор аэропорта города Меруэрт Жолдыбаева.

Ранее митингующие перекрыли дорогу в аэропорт, из-за чего рейсы отменили, а многие транзитные пассажиры застряли в здании аэропорта на несколько дней. 7 января дорога была разблокирована.

Напомним, 7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка. Силовики взяли под контроль улицы крупнейшего города Алматы. Площадь Республик расчистили, в домах госорганов не осталось ни одного активиста. Увольнение далось ценой 26 убитых митингующих и 18 правоохранителей. Несколько человек ранили, а около 4 тысяч забрали в отделения. Это официальная статистика министерства внутренних дел. Соответствует ли она действительности – неизвестно.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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