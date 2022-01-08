В Казахстане продлили коменданский час: граждан просят не подходить близко к окнам ради собственной безопасности

В Казахстане продлили коменданский час: граждан просят не подходить близко к окнам ради собственной безопасности

Из громкоговорителей раздаются просьбы не подходить близко к окнам, ведь в городе продолжается "антитеррористическая операция".

Комендантский час в Алматинской области продлили с 20 вечера до 7 утра. Граждан просят не подходить близко к окнам, поскольку в городе продолжается "антитеррористическая операция".

Об этом пишет Sputnik Казахстан.

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"Комендантский час в Алматинской области теперь действует с 20 вечера до 7 утра. Власти призывают сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости", — говорится в сообщении.

Из громкоговорителей раздаются просьбы не подходить близко к окнам – это может быть опасно, ведь в городе продолжается "антитеррористическая операция".

Кроме того, в издании отмечают, что на выезде и въезде в Талдыкорган уже установлены блокпосты. Власти страны подчеркивают, что водители должны иметь с собой удостоверение личности и документы на авто. К автомобилям без номерных знаков будут применяться самые жесткие меры.

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Уже 7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.

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