В Казахстане произошел пожар на шахте: более 20 жертв, рудник должен перейти в управление государства

В Казахстане утром 28 октября на шахте "имени Костенко" в Карагандинской области произошел пожар — погиб 21 горняк. Еще 18 работников шахты были госпитализированы. Под землей остаются еще 23 горняка.

Об этом пишет Радио Аззатык.

В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров.

Владелец шахты "АрселорМиттал Темиртау" предположил, что пожар мог начаться после взрыва газометана в лаве.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству "прекратить инвестиционное сотрудничество" с "АрселорМиттал Темиртау".

Токаев также поручил продлить поисково-спасательную операцию в усиленном режиме с привлечением всех необходимых средств.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что правительство достигло предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается процесс оформления соглашения по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.

На фоне серии смертоносных аварий в шахтах и на комбинате в последние годы власти Казахстана обвинили компанию в невыполнении обязательств по модернизации объектов производства, пренебрежении правил техники безопасности.

Генеральная прокуратура Казахстана начала досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности во время горностроительных работ.

Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет предоставлена семьям погибших.

"Семьям погибших будет назначена помощь по потере кормильца из трех источников: республиканского бюджета, социального страхования и компании по страхованию жизни. Общий ежемесячный средний размер выплат будет составлять 400-500 тыс. тенге до достижения иждивенцами 18-летнего возраста. Если дети будут учиться в вузах, то до 23 лет. Выплата всех средств пока будет обеспечена именно через "АрселорМиттал Темирта". Компания обязана в соответствии с коллективным договором уплатить риски годовой оплаты. Все расходы, связанные с погребением, АМТ перебирает. Обучение детей в вузах тоже должна взять на себя АМТ", – отметила она.

Напомним, Израиль расширил наземную операцию в секторе Газы и усилил бомбардировки.

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