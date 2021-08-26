В Казахстане раздаются взрывы в военной части: власти сообщают о 30 пострадавших

В результате пожара на одном из военных складов начали взрываться "неустановленные предметы".
В четверг, 26 августа, в воинской части близ города Тараз на юге Казахстана, у киргизской границы, произошел пожар, вызвавший серию мощных взрывов.
Как сообщили в министерстве обороны страны, возле одного из складов возникло возгорание, ставшее причиной взрывов "неустановленных предметов".
К тушению привлечены команды военных спасателей на гусеничных спецмашинах. Причины возникновения пожара устанавливает комиссия министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.
Как сообщают через СМИ представители местной власти, в результате инцидента пострадали 60 человек, 11 из которых - военные. Местные жители утверждают, что взрывы на территории военной части продолжают раздаваться.
В Telegram-канале Qumash опубликовали видео пожара, на котором зафиксирован именно момент взрыва.
Напомним, ранее на нефтяной платформе KU-Alfa в Мексиканском заливе произошел взрыв и пожар. В результате инцидента один работник погиб, еще несколько — получили ожоги и ранения.