В Казахстане раздаются взрывы в военной части: власти сообщают о 30 пострадавших

В результате пожара на одном из военных складов начали взрываться "неустановленные предметы".

В четверг, 26 августа, в воинской части близ города Тараз на юге Казахстана, у киргизской границы, произошел пожар, вызвавший серию мощных взрывов.

Как сообщили в министерстве обороны страны, возле одного из складов возникло возгорание, ставшее причиной взрывов "неустановленных предметов".

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К тушению привлечены команды военных спасателей на гусеничных спецмашинах. Причины возникновения пожара устанавливает комиссия министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.

Как сообщают через СМИ представители местной власти, в результате инцидента пострадали 60 человек, 11 из которых - военные. Местные жители утверждают, что взрывы на территории военной части продолжают раздаваться.

В Telegram-канале Qumash опубликовали видео пожара, на котором зафиксирован именно момент взрыва.

Напомним, ранее на нефтяной платформе KU-Alfa в Мексиканском заливе произошел взрыв и пожар. В результате инцидента один работник погиб, еще несколько — получили ожоги и ранения.

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