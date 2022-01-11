В Казахстане простились с генералом полиции, совершившим самоубийство: что известно о его последнем приказе

В Казахстане простились с генералом полиции, совершившим самоубийство: что известно о его последнем приказе

Жанат Сулейманов являлся руководителем департамента областной полиции, из которого протестующие похитили оружие.

Во вторник, 11 января, в казахстанском городе Таразе простились с начальником департамента полиции Жамбылской области, генералом Жанатом Сулеймановым, совершившим суицид.

Как сообщает местное издание Orda.kz со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, Сулейманов приказал своим подчиненным не стрелять в участников беспорядков.

Собеседник издания утверждал, что таким образом генерал полиции хотел избежать жертв среди мирного населения, которые могли пострадать при перестрелке. В ночь на 6 января протестующие без сопротивления захватили здание департамента полиции и заранее заготовленными болгарками открыли металлическую дверь в комнату с оружием, захватив весь арсенал.

Неизвестно, угрожал ли генералу суд из-за такого приказа. Его коллеги считают, что он поступил как настоящий офицер, взяв ответственность на себя. Прощание с высокопоставленным правоохранителем состоялось на плацу перед департаментом полиции. Похоронят его в столице Казахстана.

Жанат Сулейманов занимал должность руководителя департамента полиции Жамбылской области от февраля 2020 года. Его предшественник Арман Оразалиев был уволен из-за трагических событий в селах Кордайского района – тогда, во время погромов погибли 10 человек и пострадали более 100 местных жителей.

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в ходе протеста заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

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