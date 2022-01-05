В Казахстане протестующие захватили админздание акимата в Актобе и штурмуют их еще в нескольких городах (видео)

Штурм акиматов продолжается в нескольких городах страны.
В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. В настоящее время в нескольких городах страны протестующие штурмуют здания акиматов (региональные органы исполнительной власти – Ред.).
Первым "сдался" акимат в Актобе. Видео захвата здания выложили в Сети.
"Акимат наш", — слышно, как говорят протестующие на видео.
На кадрах видно, как несколько десятков участников акций протеста ворвались в сессионный зал.
Также протестующие штурмуют администрации еще в нескольких городах страны: Усть-Каменогорске, Актюбинске, Семипалатинске и других.
Напомним, что в центральной части Алматы в среду начались столкновения митингующих с полицией. Полиция стала применять против них спецсредства. Взрываются светошумные гранаты.
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