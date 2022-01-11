В Казахстане сообщили о смерти судьи: погиб во время протестов (фото)

Подробности смерти Абраева не сообщаются.
Судья специализированного межрайонного административного суда Алматы Мурат Абраев скончался во время массовых протестов в городе.
Об этом сообщили в городском суде.
Причины и обстоятельства смерти Абраева в пресс-службе не назвали. Руководство горсуда выразило соболезнование семье и близким Абраева.
"Руководство Алматынского городского суда, Администратора судов по городу Алматы выражает глубокие соболезнования родным и близким судьи СМСАП города Алматы Абраева Мурата Радовича в связи со смертью во время беспорядков. Память о нем будет жить в наших сердцах", – говорится в сообщении.
Также в Алматы скончался заместитель начальника управления полиции Турксибского района полковник полиции Танат Назанов.
Напомним, в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. На фоне протестов в Казахстане президент страны отправил в отставку правительство, новым главой которого 11 января стал 49-летний Алихан Смаилов.
Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".
Читайте также:
- Путин заявил о "майданных технологиях" в Казахстане
- Токаев назвал количество военных, переброшенных странами ОДКБ в Казахстан для подавления протестов
- В Казахстане джазмена из Кыргызстана выдали за террориста (видео)
- Убитые дети, русские войска и реакция мира: к каким последствиям привели массовые протесты в Казахстане