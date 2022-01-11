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В Казахстане сообщили о смерти судьи: погиб во время протестов (фото)

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В Казахстане сообщили о смерти судьи: погиб во время протестов (фото)

Associated Press

Подробности смерти Абраева не сообщаются.

Судья специализированного межрайонного административного суда Алматы Мурат Абраев скончался во время массовых протестов в городе.

Об этом сообщили в городском суде.

Причины и обстоятельства смерти Абраева в пресс-службе не назвали. Руководство горсуда выразило соболезнование семье и близким Абраева.

"Руководство Алматынского городского суда, Администратора судов по городу Алматы выражает глубокие соболезнования родным и близким судьи СМСАП города Алматы Абраева Мурата Радовича в связи со смертью во время беспорядков. Память о нем будет жить в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о гибели начальника полиции Жамбыльской области Казахстана Жаната Сулейменова. Он якобы покончил с собой. Кроме того, утром 10 января правоохранители обнаружили мертвым полковника Комитета национальной безопасности (КНБ) страны Азамата Ибраева. Тело мужчины было найдено во дворе его дома. Точные причины гибели силовика не сообщаются.

Также в Алматы скончался заместитель начальника управления полиции Турксибского района полковник полиции Танат Назанов.

Напомним, в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. На фоне протестов в Казахстане президент страны отправил в отставку правительство, новым главой которого 11 января стал 49-летний Алихан Смаилов.

Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

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