В Казахстане судят экс-министра экономики за убийство жены в кабинке ресторана: основные детали дела

В суде Астаны рассматривают дело против экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева. По версии следствия, бывший чиновник с особой жестокостью убил свою жену Салтанат Нукенову в VIP-кабинке ресторана. Сам Бишимбаев отрицает свою вину. Он настаивает, что жена в тот вечер выпила алкоголь и "спровоцировала" его своей "агрессией". Высказывания бывшего министра вызвали общественный резонанс не только в Казахстане, но и соседних странах.

На скамье подсудимых в астанинском суде находятся 43-летний бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев и его двоюродный брат Бахитжан Байжанов. Суд проходит при участии присяжных заседателей, об этом просил сам Бишимбаев. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью и пытках 31-летней Салтанат Нукеновой, с которой он состоял в неофициальном (гражданском) браке.

Об этом пишет ВВС.

По версии следствия, в ночь на 9 ноября прошлого года Бишимбаев избил жену в ресторане и оставил ее умирать в течение 6-8 часов на полу VIP-кабинки.

Брату экс-министра предъявлены обвинения в сокрытии и недонесении о преступлении – именно по его поручению была удалена часть записей с видеокамер наблюдения.

"Позвонил гадалке вместо скорой помощи"

Бишимбаев был допрошен на суде 3 и 4 апреля. Он рассказал свою версию событий в день смерти Нукеновой. По его словам, в тот вечер жена выпила с ним три бутылки игристого вина и "выясняла с ним отношения".

Во время ссоры Нукенова, утверждает обвиняемый, спровоцировала его тем, что "обижала его трехэтажным матом" и смыла в унитаз подаренные им "дорогие" аксессуары.

"Она стояла лицом к унитазу и спиной ко мне. Она, видимо, думала, что я буду держать, и резко дернула, а я отпустил ее, и она потеряла равновесие и [...] лицом упала на унитаз. Очень сильно", – рассказал Бишимбаев, пытаясь объяснить происхождение ран на лице девушки.

По его словам, она "упала на кафельный пол туалета" при попытке подняться. Бывший министр признает, что он четыре-пять раз толкнул жену для того, чтобы привести ее в сознание. Однако он уверяет, что во время ударов "ни один жизненно важный орган не пострадал".

В ходе допроса стало известно, что Бишимбаев позвонил гадалке после того, как жена потеряла сознание и не приходила в сознание.

"Я сильно взволновался и позвонил знакомой ясновидящей. Говорю: "Она не проснулась, у нее такой синяк [на лице]". Она сказала: "Она просто устала, придет в себя, пойдете домой". У меня от сердца отлегло", — поделился бывший министр.

В итоге Бишимбаев не стал вызывать скорую помощь. Он позвонил двоюродному брату Бахитжану Байжанову и попросил его привезти аспирин с кетоналом.

На суде стало известно, что Бишимбаев также попросил родственника удалить записи с видеокамер, чтобы видео конфликта не попало в телеграмм-каналы. Экс-министр отдал брату телефон Нукеновой и велел отвезти его домой, чтобы скрыть ее геолокацию от родных.

Что говорит экспертиза и видеозаписи с места событий

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Нукенова скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы. У нее был сломан нос, на голове были обнаружены множественные кровоподтеки и повреждения.

Экспертиза заключила, что полученные травмы Нукенова не могла получить в результате падения, как утверждает обвиняемый.

Более того, гособвинение обнародовало в суде видеозапись с камер наблюдения. "Бишимбаев берет за волосы Нукенову, толкает ногами, потом бьет по лицу. Дальше пытается завести ее в VIP-кабинку", — прокомментировал прокурор.

На первом заседании суда, 29 марта, стало известно, что сотрудники ресторана удалили часть записей с видеокамер — по просьбе Байжанова, двоюродного брата Бишимбаева.

Тогда же гособвинение зачитало показания бармена. Он рассказал, что перед приездом полиции Бишимбаев ходил с ножом в руках.

"Когда мы его держали, Бишимбаев говорил, что он убил свою жену и что она лежит в кабинке. Поэтому, вероятнее всего, он хотел себя убить тоже", — озвучила прокурор показания свидетеля.

Почему дело вызвало общественный резонанс

Свидетельство Бишимбаева, как и его непризнание вины, вызвало общественный резонанс в Казахстане и других странах. В социальных сетях появился хештег #заСалтанат в поддержку убитой. Бишимбаева обвиняют в виктимблейминге (обвинение жертвы) и манипуляции информацией.

Противники Бишимбаева требуют пожизненного наказания для экс-министра.

Глава "Союза кризисных центров" Зульфия Байсакова рассказала BBC, что проведение судебного процесса в онлайн-формате только усилило общественное возмущение.

"Интерес повышен лично к Бишимбаеву, потому что это рецидив. Он и раньше привлекался к уголовной ответственности, но по другой статье, за коррупционные махинации. Президент уволил его досрочно [по условно-досрочному увольнению], и он снова нарушил [закон]. Это прошло с особой жестокостью", – рассказала правозащитница.

Более того, это первое дело о семейном насилии, которое рассматривается с участием присяжных, отметила Байсакова.

Читайте также: