В Казахстане в новогоднюю ночь за 20 минут сгорела главная елка города Тараз: фото, видео

Искусственное дерево упало на бок, пока его гасили.
В казахстанском городе Тараз прямо в новогоднюю ночь сгорела главная елка.
Об этом сообщают местные СМИ и телегарм-каналы.
На официальной странице Департамента чрезвычайных ситуаций Жамбылской области в Instagram отмечается, что искусственная елка на площади Арбат вспыхнула 1 января в 00:06 по местному времени.
Пламя быстро поднялось к верхушке елки и пока спасатели 20 минут гасили дерево, оно завалилось на бок. К счастью, никто не пострадал, хотя людей на площади было много. Они активно фотографировалась на фоне горящего новогоднего символа.
Что привело к пожару — поджог или неисправность гирлянды — пока не уточняется.
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