В Казахстане в отдельных районах на время возобновят связь и доступ к Интернету

В Казахстане в отдельных районах на время возобновят связь и доступ к Интернету

Речь идет о тех регионах Казахстана, где, по словам Токаева, стабилизировалась ситуация.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что в отдельных районах страны возобновят доступ к Интернету. Также будет поэтапно сниматься режим чрезвычайного положения. Речь идет о тех регионах, где стабилизировалась ситуация.

Такое заявление он сделал 7 января во время обращения к народу.

Связь восстановят через 1,5 часа. Но будет работать Интернет с определенным интервалом.

"В связи со стабилизацией ситуации я распорядился включить Интернет-связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы. Это решение, по всей видимости, положительно повлияет на жизнедеятельность наших граждан. Мы предупреждаем, что свободный доступ к Интернету не означает свободное размещение выдумок, клеветы, оскорблений и подстрекательских призывов. В случае появления таких материалов, мы будем принимать меры по выявлению и наказанию их авторов", — сказал Токаев.

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Читайте также: