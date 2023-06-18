В Казахстане вооруженный мужчина взял заложников в банке: что известно

В Астане, Казахстан, 18 июня вооруженный мужчина взял заложников в банке. Нападающий захватил филиал "Каспи банка", он заперся внутри учреждения вместе с сотрудниками. Мужчина требует перевести все активы "Каспи банка" на счет фонда детей-инвалидов, бедным и нуждающимся. На исполнение своих требований он дал три часа, после чего обещает убить заложников.

По данным МВД Казахстана, в результате штурма нападавшего задержали, спецназ освободил всех заложников из отделения банка.

В банке находилось семь девушек и один охранник. Мужчина вооружен пистолетом, ему около 30 лет. Предварительно его зовут Алихан Мурадов.

В Казахстане вооруженный нападающий взял заложников в банке. Фото: скриншот.

К зданию банка прибыл спецназ, движение в районе перекрыто. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, с мужем продолжаются переговоры.

Туда также прибыли солдаты-срочники для охраны периметра. В районе замечены снайперы.

Руководство Каспи банка выступило с заявлением. По их словам, в здании находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

"Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал. Просим ответственно отнестись к распространению какой-либо информации и не препятствовать работе правоохранительных органов. Любая недостоверная информация может привести к обострению ситуации", — говорится в сообщении.

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