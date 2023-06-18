В Казахстане вооруженный мужчина взял заложников в банке: что известно

Вооруженный мужчина взял заложников в отделении банка в Астане.
В Астане, Казахстан, 18 июня вооруженный мужчина взял заложников в банке. Нападающий захватил филиал "Каспи банка", он заперся внутри учреждения вместе с сотрудниками. Мужчина требует перевести все активы "Каспи банка" на счет фонда детей-инвалидов, бедным и нуждающимся. На исполнение своих требований он дал три часа, после чего обещает убить заложников.
По данным МВД Казахстана, в результате штурма нападавшего задержали, спецназ освободил всех заложников из отделения банка.
В банке находилось семь девушек и один охранник. Мужчина вооружен пистолетом, ему около 30 лет. Предварительно его зовут Алихан Мурадов.
К зданию банка прибыл спецназ, движение в районе перекрыто. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, с мужем продолжаются переговоры.
Туда также прибыли солдаты-срочники для охраны периметра. В районе замечены снайперы.
Руководство Каспи банка выступило с заявлением. По их словам, в здании находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.
"Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал. Просим ответственно отнестись к распространению какой-либо информации и не препятствовать работе правоохранительных органов. Любая недостоверная информация может привести к обострению ситуации", — говорится в сообщении.
Напомним, в воздушных силах Белоруссии появился первый самолет с туалетом.
Читайте также: