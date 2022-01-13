В Казахстане возобновили международное авиасообщение: как украинцы покидают взбудораженную страну

В Казахстане возобновили международное авиасообщение: как украинцы покидают взбудораженную страну

Авиакомпания Air Astana осуществляет бесплатную перебронацию билетов на новые авиарейсы из Нур-Султана или Алматы.

Министерство иностранных дел Украины продолжает оказывать консульскую помощь украинцам в Казахстане, которые из-за массовых протестов в стране не смогли вовремя вернуться домой.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

В частности, по договоренности с украинским посольством авиакомпания Air Astana осуществляет для граждан Украины бесплатное перебронирование билетов на новые авиарейсы из Нур-Султана или Алматы.

Международный аэропорт Алматы, который разгромили протестующие, уже возобновил обслуживание гражданских воздушных судов на внутренних авиарейсах — в Нур-Султан и Бишкек. В ближайшее время ожидается обнародование графика возобновления международных рейсов, в частности, в Украину.

"Дипломаты и авиаперевозчик работают над скорейшим возобновлением рейсов Алматы — Киев", — подчеркнул Олег Николенко.

В настоящее время украинское посольство обеспечивает встречу граждан, которые железнодорожным путем прибывают в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Украину, помогает им с временным местожительством и посадкой на рейсы.

Консульский отдел также обратился в компетентные органы Казахстана для выдачи выездных виз украинцам, которые в связи с событиями превысили 90-дневный срок безвизового пребывания в стране.

Напомним, группа украинцев "застряла" в охваченной протестами стране, больше всего наших граждан — в Алматы.

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