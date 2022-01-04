В Казахстане третий день продолжаются протесты из-за цены на газ: есть задержанные

В Казахстане третий день продолжаются протесты из-за цены на газ: есть задержанные

Кроме снижения цен на сжиженный газ, сегодня протестующие стали выдвигать и политические лозунги.

В Казахстане 2022 год начался с митингов в городах Жанаозен и Актау на западе страны. Затем на улицы стали выходить и в других городах.

Об этом пишет казахская служба Радио Свобода.

Акция протеста в Жанаозене началась 2 января. В первый день на митинг пришли сотни местных жителей. 3 января там собралось уже свыше тысячи человек. Акции протеста продолжились и сегодня, 4 января. На площади в Актау протестующие установили палатки и юрту.

Солидарность с жителями Жанаозен выражают в других городах.

Жанаөзен. Митинг против повышения цен на газ. pic.twitter.com/kvL30XJe5n — Samat (@donsimao) January 2, 2022

В Уральске митингующие попытались перекрыть международную трассу Самара — Шымкент. Сотни нефтяников на месторождении Тенгиз Атырауской области Казахстана приостановили работу и вышли на митинг в поддержку протестующих.

Требования

Митингующие выступают против резкого роста стоимости цен на сжиженный газ.

"Подорожание газа приведет к росту цен на другие товары, в первую очередь — продукты питания", — говорит один из стоящих на площади.

Кроме снижения цен на сжиженный газ, протестующие стали выдвигать и политические лозунги. Люди скандируют "Шал, кет!" ("Старик, уходи!"). Казахстанцы намекают на бывшего президента Нурсултана Назарбаева из политики и требуют, чтобы он окончательно ушел из политики. Также участники протеста выступили против коррупции и кумовства, требуют строительства фабрик и заводов, сокращения безработицы.

Реакция властей

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев написал в Тwitter, что в Актау начала работу правительственная комиссия. По его словам, демонстранты "должны проявить ответственность и готовность к диалогу".

Токаев заверил, что граждане Казахстана могут публично высказывать требования к местным и центральным властям, "но делать это следует в соответствии с законодательством".

Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 2, 2022

Задержания

В телеграм-канала ZTB появилось видео столкновений в Атырау.

Кроме того, стало известно, что около 20 человек были задержаны в Алматы. Несколько активистов отправлены под арест на 15 суток. В городе перекрыли площадь Республики и площадь Астана и выставили полицейскую охрану по периметру. На проезжую часть не допускается даже общественный транспорт.

В столице Нур-Султане были задержаны трое человек. Более 10 человек полиция силой увела с акции протеста в Шимкенте.

Напомним, что в Казахстане в новогоднюю ночь за 20 минут сгорела главная елка города Тараз.