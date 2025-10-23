В Казахстане взорвался дрон: очевидцы показали обломки с украинскими надписями (фото)

Обломки беспилотника, найденные в Западно-Казахстанской области. Фото: казахстанские паблики

Министерство обороны Казахстана усилило контроль за воздушным пространством страны после инцидента с взрывом беспилотника неизвестного происхождения в Западно-Казахстанской области (ЗКО). Обломки дрона были обнаружены в отдаленной местности вблизи границы с Россией.

Об этом пишет Tengrinews.kz со ссылкой на официальное уведомление Минобороны Казахстана.

Хронология и последствия взрыва в ЗКО

Об инциденте стало известно в четверг, 23 октября, когда в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области обнаружили обломки, похожие на фрагменты беспилотника. На одном из изображений обломков, сделанном очевидцами на месте происшествия, видна надпись на украинском языке: «Не трогать. Подвижная часть».

Обломки дрона, найденные в ЗКО. Фото: казахстанские паблики

Министерство обороны официально подтвердило факт взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА) неизвестного происхождения. По официальным данным, обломки были найдены за пределами населенных пунктов. Пострадавшие и материальный ущерб не зарегистрированы.

Местные паблики сообщают , что инцидент вызвал значительный резонанс среди жителей ближайшего поселка.

«Сегодня утром у поселка Кызылтал в Бурлинском районе в ЗКО разразился дрон неизвестного происхождения. У домов в поселке чуть крыши не слетели, сообщил очевидец. Дрон нес боевой заряд значительной мощности, судя по образовавшейся воронке», — говорится в сообщении.

На месте инцидента работали представители акимата района (местной власти), департамента по чрезвычайным ситуациям и полиции. Военная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по факту взрыва.

Реакция Минобороны Казахстана

Министерство обороны Республики Казахстан заявило, что сразу после инцидента приняло дополнительные меры.

«Министерством обороны Республики Казахстан приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами», — заявили в ведомстве.

Кроме того, военные начали международные консультации по установлению происхождения объекта.

«Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым могут принадлежать эти аппараты», — говорится в сообщении Минобороны.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

Напомним, в ночь на 21 октября 2025 года над несколькими районами Ростовской области раздались многочисленные взрывы — жители сообщали о взрывах в Ростове-на-Дону, Батайске и окрестных населенных пунктах. Известно о разрушениях, раненых и отключениях электроснабжения.