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В Казахстане за сепаратизм приговорили к 5 годам тюрьмы двух фанатов "русского мира"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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В Казахстане за сепаратизм приговорили к 5 годам тюрьмы двух фанатов "русского мира"

Фото: pixabay.com

Сепаратисты заявили, что будут поддерживать Россию в случае нападения на Казахстан.

В Казахстане двоих жителей Уральска приговориили к 5 годам лишения свободы за сепаратизм.

Об этом передает казахстанское издание Оrda.

Во время разговора с блогером Денис Рудный сказал, что город Уральск (казах. –  Орал) – это "исконно российский город", назвал казахоязычных казахов "мамбетами" и заявил, что в случае нападения РФ на Казахстан он поддержит оккупантов.

Город Орал на карте / © Google Maps
Город Орал на карте / Фото: Google Maps

В чат-рулетке также вместе с Рудным участвовала Кристина Кольченко.

"В случае "СВО" вы за нас будете или за казахов? Если Россия сюда придет, вы за кого будете: за казахов или за русских?". "За русских", – отвечает женщина на видео.

Полиция задержала обоих сепаратистов. Против них завели уголовное дело по статье "Разжигание розни", затем было возбуждено дело за сепаратистские высказывания. Сторонники "русского мира" извинились, но им это уже не помогло.

Дениса Рудных к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы. Кристину Кольченко суд приговорил к 5 годам лишения свободы.

Фото сайта
Фото сайта "Уральская неделя"

По информации российского издания "Медиазона", это не первый случай, когда в Казахстане пресекают сепаратизм сторонников РФ.

В октябре прошлого года в Караганде задержали 42-летнего местного жителя за публикацию видео, в котором он оскорбил казахстанцев и выразил поддержку политике Путина.

Ранее 35-летний житель Уральска Максим Яковченко, обвиняемый в сепаратизме, сбежал из Казахстана, несмотря на подписку о невыезде. Поводом для уголовного дела стал его пост в соцсети: "Уральск, Петропавловск, Павлодар и т.д. надо отдать России". В феврале 2023 года стало известно, что Яковченко получил статус беженца в РФ.

Напомним, что террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Россия должна напасть на Казахстан.  Также эту возможность обсуждали пропагандисты на ток-шоу у скандального Владимира Соловьева.

Ранее сообщалось, что Казахстан усиливает оборону из-за нападения России на Украину.

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Дата публикации
Просмотры
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