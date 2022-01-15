В Казахстане задержали бывшего вице-министра энергетики из-за роста цен на газ

Карагаев два месяца будет под стражей.

В Казахстане, где продолжаются массовые протесты, задержали бывшего вице-министра энергетики Жумабая Карагаева.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства финансового мониторинга.

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Отмечается, что Карагаев подозревается в причастности к необоснованному повышению цен на газ. К слову, именно поэтому в Казахстане в начале 2022-го разразились массовые протесты.

Следует заметить, что экс-вице-министра 15 января сначала уволили с занимаемой должности, которую он возглавлял с декабря 2019-го. А потом уже держали вместе с руководителями электронных торговых площадок и лицами, причастными к повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.

Карагаев будет находиться под стражей не менее двух месяцев. Пока следствие по делу продолжается.

Напомним, с начала января в Казахстане продолжались бурные протесты, переросшие в вооруженные стычки. Одним из их лозунгов стал "Дед, уходи", который адресован бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву. Он ни разу с тех пор не являлся на люди. Впрочем, вроде бы поддерживает действия своего преемника президента Токаева, который для наведения порядка в стране пригласил в Казахстан войска ОДКБ — из России, Беларуси, Кыргызстана и Армении. С 13 января их уже начали выводить из страны.

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