В Казахстане задержали криминального авторитета "Дикого Армана" (фото)

"Дикий Арман" ранее обратился к митингующим с просьбой прекратить протесты.
В Казахстане 7 января был задержан криминальный авторитет Арман Джумагельдиев на псевдо "Дикий Арман".
Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".
"Дикого Армана" подозревают в причастности к беспорядкам в стране. По имеющейся информации, Джумагельдиев недавно вернулся в Казахстан из Турции.
По данным российского "Интерфакса", вместе с "Диким Арманом" силовики задержали в Алматы еще шесть человек. У задержанных якобы нашли четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие, а также бронированный автомобиль. Пока все это у них изъято.
Как сообщают Telegram-каналы, Джумагельдиев прилетел в Казахстан, чтобы поддержать протестующих, но после стычки с ними, во время которой его избили, стал призывать остановить насилие и протесты.
Напомним, в Казахстане в начале января начались протесты из-за цены на газ.
Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".
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