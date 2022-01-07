В Казахстане задержали криминального авторитета "Дикого Армана" (фото)

"Дикий Арман" ранее обратился к митингующим с просьбой прекратить протесты.

В Казахстане 7 января был задержан криминальный авторитет Арман Джумагельдиев на псевдо "Дикий Арман".

Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

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"Дикого Армана" подозревают в причастности к беспорядкам в стране. По имеющейся информации, Джумагельдиев недавно вернулся в Казахстан из Турции.

По данным российского "Интерфакса", вместе с "Диким Арманом" силовики задержали в Алматы еще шесть человек. У задержанных якобы нашли четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие, а также бронированный автомобиль. Пока все это у них изъято.

Как сообщают Telegram-каналы, Джумагельдиев прилетел в Казахстан, чтобы поддержать протестующих, но после стычки с ними, во время которой его избили, стал призывать остановить насилие и протесты.

Напомним, в Казахстане в начале января начались протесты из-за цены на газ.

Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

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