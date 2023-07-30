В Казахстане заметили грузовики с техникой, которые двигались в сторону России: что известно (фото)

В Казахстане не отрицают факт перевозок военной техники в сторону России.

В Казахстане заметили грузовики с военной техникой, якобы двигавшиеся в сторону России. Министерство обороны Казахстана утверждает, что эта техника не казахстанская.

Соответствующие фото показал казахстанский журналист Лукпан Ахмедьяров в субботу, 29 июля.

По его словам, фото были сделаны в субботу в Западноказахстанской области, граничащей с Оренбургской областью России на трассе Орал – Аксай.

"На фото грузовые фуры с российскими номерами везут военную технику по территории Казахстана в сторону России. Я так понимаю, наш "тигр" пытается растянуться в шпагате между всем нормальным миром и Россией", — написал он.

Фото: Instagram (lukpan_akhmedyarov)

Фото: Instagram (lukpan_akhmedyarov)

Ахмедьяров предполагает, что эти фотографии могут свидетельствовать о том, что Казахстан помогает России в войне против Украины.

В свою очередь Министерство обороны Казахстана напомнило, что они ввели мораторий на экспорт вооружений и военной техники. В то же время, там не отрицали факт перевозок военной техники в сторону России.

Фото: Instagram (lukpan_akhmedyarov)

Фото: Instagram (lukpan_akhmedyarov)

"Сведения о якобы отправке казахстанской военной техники в Российскую Федерацию не соответствуют действительности. Эта военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана", – цитирует сообщение казахстанского министерства местное издание TengriNews.

Масштабы этих перевозок неизвестны. На фотографиях, опубликованных журналистом, видно всего несколько грузовиков с техникой.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что одной из следующих целей России может стать Казахстан.

"У них цель Казахстан всегда была. Просто непонятно, почему Казахстан этого еще не понял. Но для России не существует никаких ОДКБ, не существует никаких Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана... Существует только Россия, которая должна убивать, что-то забирать, должна диктовать условия", — сказал тогда Подоляк.

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