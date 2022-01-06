В Казахстане запретили вывозить из страны продукты: какие именно и в чем причина

В Казахстане запретили вывозить из страны продукты: какие именно и в чем причина

Кроме того, в стране планируют временно повысить тарифы на регулируемые коммунальные услуги.

Казахстан запретил вывозить из страны крупный и мелкий рогатый скот, картофель и морковь. Такое решение было принято для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Об этом 6 января сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

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"С целью стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в частности говядину, баранину, картофель и морковь, установлен запрет на вывоз за границу крупного и мелкого рогатого скота – на шесть месяцев, картофеля и моркови – на три месяца", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в ближайшее время в стране планируется ввести временный мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотвод, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение. По плану он продлится 180 дней.

Напомним, протесты из-за цены на газ в Казахстане начались несколько дней назад. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

В СМИ уже распространяют информацию о том, что Россия привела к боевой готовности авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области и планирует перебросить его в Казахстан.

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