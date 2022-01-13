В Казахстане заявили о новом рекорде по COVID-заболеваемости

В Казахстане заявили о новом рекорде по COVID-заболеваемости

Высокие показатели заболеваемости связывают с новым штаммом COVID-19 "Омикрон".

В Казахстане в четверг, 13 января, сообщили о 9 122 новых случаях заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений в стране с начала пандемии.

Об этом информирует Vласть.

Отмечается, что в столице Нур-Султане за сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 5 118 человек, что является новым рекордом для города. Заболеваемость также стремительно растет в Алматы (1205 новых случаев) и Шымкенте (320 новых случаев).

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Все три населенных пункта находятся в "красной" зоне карантина. В Министерстве здравоохранения страны высокие показатели заболеваемости связывают с новым штаммом COVID-19 "Омикрон", распространение которого в начале января подтвердили в Алматы и Нур-Султане.

Всего в Казахстане с начала пандемии коронавирусом заболели 1 013 586 человек. По данным казахстанского Минздрава, не менее 44,7% населения страны считаются полностью вакцинированными против COVID-19.

Напомним, что во вторник в Казахстане на фоне резкого скачка COVID-заражений количество случаев коронавируса превысило миллион.

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В начале 2022 года несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на сжиженный газ, на фоне которых президент страны Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения и обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности, в частности от России, стали прибывать миротворческие силы.

7 января президент заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. В тот же день вечером власти сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.

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