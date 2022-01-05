В Казахстане заявляют о большом количестве жертв: в Сети опубликовали жуткое видео из морга

В Казахстане четвертый день продолжаются массовые протесты.
В Сети опубликовали видео, вероятно, из морга в Казахстане, на котором видны десятки тел с огнестрельными ранениями.
Видео разместил на своей странице в Telegram украинский журналист Денис Казанский, однако первоисточник неизвестен.
По его словам, поступает информация о большом количестве убитых в массовых протестах.
"Начинает поступать информация о большом количестве погибших. Распространяется видео с морга, где лежат десятки мертвых тел с огнестрельными ранениями. Число жертв уже наверняка идет на сотни", — написал он.
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Ранее местные СМИ со ссылкой на МВД страны сообщали, что в Казахстане во время массовых протестов погибли 8 полицейских и один солдат Национальной гвардии, еще 317 силовиков получили ранения.
Напомним, в Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.
"Самые горячие" стычки начались 5 января. Из-за обострения ситуации вечером 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны.
Что сейчас происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.
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