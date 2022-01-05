скриншот с видео/Телеканал Дождь в Telegram

В казахстанском Актау протестующие захватили грузовик с военными: видео

Силовиков, по предварительным данным, пленили.

В казахстанском городе Актау протестующие захватили грузовик с военными. Гражданские согнали бойцов с кузова автомобиля на землю, поставили на колени и якобы пленили.

Соответствующее видео опубликувал "Телеканал Дождь" в Telegram.

Ранее местные жители сообщали, что в город прибывает военная техника, в частности очевидцы заметили БТР.

По данным Telegram-канала orda.kz, в городе силовики массово переходят на сторону протестующих.

"Они вышли на площадь и заявили, что "не могут пойти против народа"", — говорится в сообщении.

Напомним, во время беспорядков в Казахстане протестующие ворвались и захватили здание акимата Алматы.

Как ранее сообщалось, 5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев одобрил отставку правительства страны на фоне массовых протестов из-за цены на газ.

Ранее президент объявил в Алматы и Мангистауской области чрезвычайное положение и ввел комендантский час с 23:00 до 07:00.

Три дня подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

В Казахстане люди митингуют из-за повышения цен на газ | Новости мира

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