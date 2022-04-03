Гражданская и политическая самоорганизация людей в Казани и РТ

В Казани активисты поменяли ценники в магазинах на «антивоенную агитацию»

В Казани активисты поменяли ценники в магазинах на «антивоенную агитацию»

Антивоенное движение в России становится все более креативным: в Казани меняют ценники.

В Казани активисты поменяли ценники в магазинах на антивоенную агитацию.

Фото и публикацию сделали активисты гражданской и политической самоорганизации в Казани и РТ « Протестная Казань».

Гражданская и политическая самоорганизация людей в Казани и РТ

На ценниках написано следующее:

"Русская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе. Около 400 человек прятались в ней от обстрелов."

"Российские войска не пустили 14 фур с гуманитарным грузом в Херсонскую область. Мирным жителям нужны продукты и лекарства."

"Недельная инфляция достигла максимума с 1998 года из-за наших военных действий в Украине. Остановите войну."

Добавим, что с утра 3 апреля на юге Украины подразделением зенитных ракетных сбили две российские крылатые ракеты морского базирования.

Очередные "приземления" вражеских ракет совершены в Одесской и Николаевской областях.

Напомним, что российские кафиры продолжают нести потери. На территории Донецкой и Луганской областей Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 2 апреля, отразили шесть атак российской армии.

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