Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Казани активисты поменяли ценники в магазинах на «антивоенную агитацию»

Дата публикации
Просмотры
2862
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Казани активисты поменяли ценники в магазинах на «антивоенную агитацию»

Гражданская и политическая самоорганизация людей в Казани и РТ

Антивоенное движение в России становится все более креативным: в Казани меняют ценники.

В Казани активисты поменяли ценники в магазинах на антивоенную агитацию.

Фото и публикацию сделали активисты гражданской и политической самоорганизации в Казани и РТ « Протестная Казань».

Гражданская и политическая самоорганизация людей в Казани и РТ / ©
Гражданская и политическая самоорганизация людей в Казани и РТ
©

На ценниках написано следующее:

  • "Русская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе. Около 400 человек прятались в ней от обстрелов."
  • "Российские войска не пустили 14 фур с гуманитарным грузом в Херсонскую область. Мирным жителям нужны продукты и лекарства."
  • "Недельная инфляция достигла максимума с 1998 года из-за наших военных действий в Украине. Остановите войну."

Добавим, что с утра 3 апреля на юге Украины подразделением зенитных ракетных сбили две российские крылатые ракеты морского базирования.

Очередные "приземления" вражеских ракет совершены в Одесской и Николаевской областях.

Напомним, что российские кафиры продолжают нести потери. На территории Донецкой и Луганской областей Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 2 апреля, отразили шесть атак российской армии.

Читайте также:

Следующая публикация