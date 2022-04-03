Антивоенное движение в России становится все более креативным: в Казани меняют ценники.
В Казани активисты поменяли ценники в магазинах на антивоенную агитацию.
Фото и публикацию сделали активисты гражданской и политической самоорганизации в Казани и РТ « Протестная Казань».
На ценниках написано следующее:
- "Русская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе. Около 400 человек прятались в ней от обстрелов."
- "Российские войска не пустили 14 фур с гуманитарным грузом в Херсонскую область. Мирным жителям нужны продукты и лекарства."
- "Недельная инфляция достигла максимума с 1998 года из-за наших военных действий в Украине. Остановите войну."
Добавим, что с утра 3 апреля на юге Украины подразделением зенитных ракетных сбили две российские крылатые ракеты морского базирования.
Очередные "приземления" вражеских ракет совершены в Одесской и Николаевской областях.
Напомним, что российские кафиры продолжают нести потери. На территории Донецкой и Луганской областей Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 2 апреля, отразили шесть атак российской армии.
Читайте также: