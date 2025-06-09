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В Казани пожар возле складов с вооружением: что известно
По военному объекту РФ в Казани, вероятно, был нанесен удар.
В Казани РФ загорелся пожар у складов с вооружением. Предварительно пылает пороховый завод.
Об этом сообщают РосСМИ.
Над городом виднеется густой черный дым. Как известно, тревога в Казани длилась полночи.
Впоследствии установили, что возгорание произошло в лакокрасочном цехе. Информация об атаке на склады или завод пока не подтверждается.
Напомним, ВСУ 9 июня атаковали аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области России . Там были поражены два вражеских военных самолета.
Генштаб акцентировал, что россияне используют этот аэродром для ударов по территории Украины. С него, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет «Кинжал»