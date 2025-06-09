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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
480
Время на прочтение
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В Казани пожар возле складов с вооружением: что известно

По военному объекту РФ в Казани, вероятно, был нанесен удар.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пожар в Казани

Пожар в Казани

В Казани РФ загорелся пожар у складов с вооружением. Предварительно пылает пороховый завод.

Об этом сообщают РосСМИ.

Над городом виднеется густой черный дым. Как известно, тревога в Казани длилась полночи.

Впоследствии установили, что возгорание произошло в лакокрасочном цехе. Информация об атаке на склады или завод пока не подтверждается.

Напомним, ВСУ 9 июня атаковали аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области России . Там были поражены два вражеских военных самолета.

Генштаб акцентировал, что россияне используют этот аэродром для ударов по территории Украины. С него, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет «Кинжал»

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Дата публикации
Количество просмотров
480
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