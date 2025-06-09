В Казани пожар возле складов с вооружением: что известно

Пожар в Казани

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В Казани РФ загорелся пожар у складов с вооружением. Предварительно пылает пороховый завод.

Об этом сообщают РосСМИ.

Над городом виднеется густой черный дым. Как известно, тревога в Казани длилась полночи.

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Впоследствии установили, что возгорание произошло в лакокрасочном цехе. Информация об атаке на склады или завод пока не подтверждается.

Напомним, ВСУ 9 июня атаковали аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области России . Там были поражены два вражеских военных самолета.

Генштаб акцентировал, что россияне используют этот аэродром для ударов по территории Украины. С него, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет «Кинжал»