В Казани в аквапарке дети отравились хлором: 5 пострадавших, 1 ребенок в реанимации

В Казани в аквапарке дети отравились хлором: 5 пострадавших, 1 ребенок в реанимации

Госпитализированы дети в возрасте от 6 до 11 лет, один из них — в тяжелом состоянии.

12 июля в аквапарке "Ривьера" (Казань, Россия), отравились дети. Один ребенок находится в реанимации.

Как пишут российские СМИ, эту информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения Татарстана.

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Один ребенок находится в отделении реанимации в стабильно тяжелом состоянии, четверо детей — в приемные отделения больницы под наблюдением, планируется их госпитализация. Также на обследовании находится один взрослый.

По данным ведомства, госпитализированы дети в возрасте от 6 до 11 лет и женщина. Прокуратура инициировала проверку по факту отравления детей. Обстоятельства выясняются.

Напомним, 11 июля в Беларуси ветром снесло надувные батуты с детьми. Инцидент произошел в городе Александрия. Жуткое зрелище попало на камеры очевидцев.

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