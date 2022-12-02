В Казани взбунтовались мобилизованные и могли покинуть территорию воинской части: видео

Мужчины возмущены, что их не пускают к родным.

В российской Казани мобилизованные россияне устроили бунт из-за того, что их долго не выпускают увидеться с родными.

Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на информацию из казанского паблика.

"Паблик, в котором появилось видео, пишет, что "мобилизованных в Казани не выпускают к родным и не дают увольнительные", и что мужчины "слишком возмущены", – говорится в сообщении.

На опубликованной видеозаписи зафиксировано, как мобилизованные, вероятно, покидают территорию учебной воинской части.

"Вот и все! Красавцы!" – говорит голос за кадром.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что в России планируется дополнительная волна мобилизации в первые месяцы 2023 года для пополнения потерь в войне против Украины.

По оценкам британской разведки, родственники мобилизованных россиян, вероятно, все чаще будут выходить на протесты в связи с плохими условиями несения службы и большими потерями среди бойцов.

События на фронте, наступление со стороны Беларуси и мобилизация в России Александр Мусиенко

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