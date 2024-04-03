В Кельне нашли бомбу времен Второй мировой войны: объявлена эвакуация

В связи с опасной находкой пришлось остановить движение транспорта. Во всем районе началась эвакуация.

В Кельне в реке Рейн была обнаружена американская авиабомба времен Второй мировой войны. В этой связи эвакуировали здания в радиусе 500 м.

Об этом сообщает Bild.

Неразорвавшуюся бомбу нашли во время работы экскаватора на реке Рейн в Кельн-Дойце.

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В связи с опасной находкой было остановлено движение автобусов, а также водного и железнодорожного транспорта по маршрутам, прилегающим к району обнаружения бомбы.

Во всем районе началась эвакуация. В ее пределах в безопасное место были выведены работники и гости отеля Hyatt.

Хотя в зоне эвакуации почти нет жилых помещений, она затронула многие офисы, расположенные в радиусе 500 м от места происшествия. В частности, среди них здание крупнейшего немецкого телеканала RTL. Все работники покинули центр вещания. Контроль над программами взяла на себя берлинская студия, но ведущая кельнской студии продолжила свой эфир, выйдя из здания и начав репортаж.

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В Кельне нашли бомбу времен Второй мировой войны/Фото: Bild

Напомним, в прошлом году в немецком Дрездене во время строительных работ была обнаружена американская авиабомба времен Второй мировой войны. Тогда пришлось эвакуировать 15 тыс. человек.

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