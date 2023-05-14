В Кении до более 200 возросло количество жертв, заморивших себя голодом для "встречи с Иисусом"

Правоохранители продолжают эксгумацию тел погибших, добровольно голодавших до смерти, чтобы "попасть на небеса".

В лесу Шакахола в Кении 13 мая обнаружили еще 22 тела жертв культа конца света, в результате чего общее их количество увеличилось до 201.

Об этом пишет Reuters.

"Наша команда судебно-медицинских экспертов смогла эксгумировать 22 тела сегодня", — сказала региональная комиссар Рода Онянча.

Поиски тел погибших еще продолжаются.

По ее словам, также был задержан еще один подозреваемый по делу, таким образом общее количество задержанных в связи со смертью людей достигло 26 человек.

В течение этой недели власти раскапывали неглубокие могилы, разбросанные в лесу, ища останки и проверяя территорию в поисках выживших, поскольку сотни людей все еще считаются пропавшими без вести.

В пятницу было раскопано 29 тел, в том числе 12 детей, найденных в одной могиле.

В среду кенийский суд отказал в освобождении под залог пастора Полу Маккензи, лидера международной церкви "Добрые новости", обвиняемого в том, что он приказал своим последователям морить голодом своих детей и себя, чтобы они могли попасть на небеса до конца света.

Культ конца света или культ "голодной смерти" – это культ при Международной церкви "Хорошие новости". Его возглавляет Пол Маккензи Нтенге. Ранее Нтенге уже задерживали по подозрению в убийстве двоих детей путем утомления голодом, он был освобожден под залог.

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