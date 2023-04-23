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В Кении обнаружили уже 47 тел погибших, добровольно уморивших себя голодом для "встречи с Исусом"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Кении обнаружили уже 47 тел погибших, добровольно уморивших себя голодом для "встречи с Исусом"

Последователи культа в Кении добровольно морили себя голодом до смерти, чтобы "попасть на небеса" / Фото: reuters.com

В настоящее время эксгумация тел погибших последователей одного из местных культов продолжается.

Правоохранительные органы Кении эксгумировали уже 47 тел погибших, добровольно голодавших до смерти, чтобы "попасть на небеса".

Об этом информирует Reuters.

Местная полиция начала эксгумацию тел из леса Шакахола вблизи прибрежного города Малинди в пятницу, 21 апреля. Люди, которые были последователями культа, верили, что попадут на небеса, если убьют себя голодовкой.

Детектив Чарльз Камау сообщил, что всего в лесу Шакахола погибли 47 человек. Он добавил, что эксгумация тел погибших продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 апреля полиция Кении арестовала проповедника Пола Маккензи Нтенге после того, как обнаружила тела четырех человек, предположительно уморивших себя голодом. Он якобы сказал последователям уморить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом".

Позже 11 последователей Пола Маккензи Нтенге были спасены и доставлены в больницу, но некоторые из них отказались от еды и лекарства, заявив, что они полны решимости встретить свою судьбу.

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Дата публикации
Просмотры
373
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