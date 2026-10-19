В Кении распространяется смертельная лихорадка Эбола: среди зараженных медики

Эбола / © Associated Press

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В Кении количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола возросло до семи. Среди инфицированных — трое медицинских работников, которые ухаживали за первым больным. Впоследствии власти сообщили о восьмом случае заболевания.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на африканские органы здравоохранения. Обновленную информацию о количестве зараженных обнародовало агентство Reuters .

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По данным Министерства здравоохранения Кении, 17 октября подтвердили четыре новых случая заболевания. Положительные результаты тестов получили три медика, которые лечили первого пациента, а также его близкий родственник.

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Все четверо к моменту обнаружения инфекции уже находились на карантине. Их изолировали и снабдили необходимой медицинской помощью.

Первым инфицированным стал 40-летний мужчина, прибывший в Найроби из Демократической Республики Конго через Уганду. В начале октября он скончался в больнице.

Медики, контактировавшие с ним во время лечения, получили положительные результаты тестов на вирус Эбола.

В Кении ужесточаются меры безопасности

Медицинские службы установили около 130 человек, контактировавших с первым инфицированным. Из них 128 поместили на карантин, еще двоих продолжали разыскивать.

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По словам представителей Министерства здравоохранения, доказательств распространения вируса среди населения вне установленных цепей контактов пока нет.

Власти страны усилили проверки путешественников, в частности в аэропортах и на границах, и открыли специальную горячую линию для людей с возможными симптомами заболевания.

Что известно о вспышке Эболы

Нынешняя вспышка повлекла за собой редкую разновидность вируса Эбола — Бундибуджио. Для него нет одобренной специфической вакцины или лечения.

Вирус передается через непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями инфицированного человека и через зараженные предметы.

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Вспышка связана с ситуацией в Демократической Республике Конго, где с мая 2026 года зафиксировали более девяти тысяч случаев заражения и более 4,5 тысяч смертей.

По информации медицинских служб, инфекция распространилась уже на восемь провинций Конго, что усложняет борьбу с заболеванием.

Напомним, ранее в штате Флорида США фиксируют опасный рост случаев заболевания проказой — инфекционную болезнь старше 4 тысяч лет, которая без лечения может привести к необратимым последствиям.

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