В Кении ученые обнаружили орудия труда возрастом почти 3 млн лет: кто ими пользовался (фото)

Это доказательство того, что орудия труда использовали не только предки Homo Sapiens, но и другие ветви ранних людей.

Археологи в Кении обнаружили одни из самых древних каменных орудий, которые когда-либо использовали древние люди. Их возраст насчитывает 2,9 миллиона лет.

Это доказательство того, что орудия труда использовали не только предки Homo Sapiens, но и другие ветви ранних людей.

Об этом сообщает BBC.

По словам исследователей, инструменты использовали для расчленения крупных животных, таких как бегемоты, а также измельчения растений, корнеплодов, фруктов.

Два больших ископаемых зуба, обнаруженных на месте, принадлежат вымершему виду человекообразных, известному как парантроп.

Ранее ученые считали, что орудия олдувайской культуры (самой примитивной культуры обработки камня) использовали только предки Homo Sapiens, группы, включающей наш вид и наших ближайших родственников.

Однако на месте раскопок на полуострове Хома на западе Кении не обнаружили окаменелостей Homo Sapien.

Ученые идентифицировали два крепких зуба, принадлежащих представителю рода парантропов, сочетавшего черты обезьяны и человека, а рядом с ними — 330 каменных орудий.

Фото: http://serious-science.org/

"С помощью этих инструментов можно раздавить еду лучше, чем это сделает зуб слона, и разрезать ее быстрее, чем клыком льва, — сказал профессор Рик Поттс из Смитсоновского национального музея естественной истории, старший автор исследования. — Олдувайская технология совершила такой эволюционный прорыв, как будто ранние люди получили дополнительный набор зубов за пределами своего тела, она открыла нашим предкам новый выбор пищи в африканской саване".

"Находка этих орудий рядом с остатками парантропов снова поднимает вопрос о том, кто изобрел древнейшие инструменты олдувайской культуры. Возможно, этой технологией пользовались не только Homo, но и другие виды гоминид", — говорит антрополог Томас Пламмер из колледжа Квинс в Нью-Йорке. Он ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Science.

Исследователи говорят, что последняя находка олдувайского орудия показывает, что они были существенным усовершенствованием по сравнению с более ранними необработанными каменными орудиями, которые датируют 3,3 миллиона лет и существовали еще до появления рода Homo.

Другие существовавшие в то время человекоподобные виды включали австралопитеков. Этот вид стал известен благодаря окаменевшим останкам человека, которые обнаружили в 1974 году на севере Эфиопии и назвали Люси.

Напомним, в Израиле археологи раскопали в пустыне роскошное старинное имение.

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