"В КГБ колют сыворотку правды": в Сети появились новые кадры "интервью" Протасевича

В одном из фрагментов задержанный со слезами на глазах просит покурить.

В Сеть выложили новые фрагменты "интервью" оппозиционного журналиста Романа Протасевича провластному белорусскому каналу ОНТ.

Кадры опубликовал Telegram-канал агентства "БелТа".

"Эмоции Романа Протасевича во время записи интервью Марату Маркову. Несколько фрагментов будут показаны впервые. Например, "а можно покурить?" и "когда эфир смотреть?", — говорится в подводке к видео.

На одном из фрагментов Роман рассказывает, что один из лидеров протестов Павел Латушко якобы "выторговывал" себе у Светланы Тихановской должность премьер-министра.

Кроме того, он вспомнил об интервью известному российскому блоггеру Юрию Дудю, которое давал вместе со Степаном Путило. Также у него спрашивали о "западных грантах".

В одном из фрагментов задержанный со слезами на глазах просит покурить. Ведущий Марат Марков останавливает съемку.

Во время перерыва Протасевич и телеведущий пьют воды из бутылок. Марков спрашивает у операторов, не выключили ли они камеры. "А то скажут потом, что Роману подмешали что-нибудь. Опоили", — сказал он. "Да нет, вы что, мне же еще в КГБ сыворотку правды колют", — ответил Протасевич.

В конце "интервью" Роман интересуется, когда оно выйдет в эфир. "Посмотрим, как получится по монтажу", — ответил Марков.

Напомним, что Роман Протасевич появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ. В "интервью" он дал ряд показаний против себя и своих соратников. Роман расплакался во время интервью.

Аналитик Юрий Романенко прокомментировал интервью Протасевича.

Интервью с Протасевичем: как мир отреагировал на видео с оппозиционером

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