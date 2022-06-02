В Киеве возобновили работу уже 50 посольств: Зеленский отметил, о чем это свидетельствует

В Киеве возобновили работу уже 50 посольств: Зеленский отметил, о чем это свидетельствует

В Киев постепенно возвращаются посольства разных стран, в том числе в столице сейчас работают 50 представительств других государств.

Президент Владимир Зеленский отметил, что возвращение к работе посольство – это очень важный шаг.

В своем вечернем видеообращении Зеленский отметил, что это свидетельствует о том, что страны верят в победу Украины и убеждены, что украинцы смогут защитить свою страну в этой войне, которую развязала Россия.

"В Киеве возобновляют полноценную деятельность все больше и больше посольств. По состоянию на сегодняшний день их уже 50. Это очень важно, и не только практически для работы дипломатов, но и на символическом уровне. Каждое новое посольство, которое возвращается в нашу столицу, является свидетельством веры в нашу победу, в то, что Украина сможет защитить свою государственность в этой войне, развязанной на нашей земле Российской Федерацией", — прокомментировал Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 2 июня

Напомним, Владимир Зеленский 2 июня принял верительные грамоты у пани посла США Бриджит Бринк, посла Молдовы Валериу Кивера и посла Индии Харша Кумара Джейна.

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