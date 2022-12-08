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В Кировоградской области ограничили движение транспорта: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Кировоградской области ограничили движение транспорта: что произошло

Фото: УНИАН

Ограничения действуют на всех дорогах государственного значения.

В Кировоградской области ограничили движение всех видов транспорта. Произошло это из-за сильной гололедицы, которая сковала дороги.

Об этом сообщили в Telegram ГСЧС.

"7-8 декабря в результате ухудшения погодных условий (налипание мокрого снега, ледяной дождь) на дорогах Кировоградской области образовался гололед, что повлекло за собой трудности для движения автотранспорта", — говорится в сообщении.

Движение транспорта было ограничено на всех автомобильных дорогах государственного значения: от Знаменки до границы с Днепропетровской областью, а также от Александрии до границы с Полтавской областью.

Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, что погода 8 декабря в Украине будет богата осадками в виде снега и дождя. Также на дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица.

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Дата публикации
Просмотры
147
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