В Кировоградской области ограничили движение транспорта: что произошло

В Кировоградской области ограничили движение всех видов транспорта. Произошло это из-за сильной гололедицы, которая сковала дороги.

Об этом сообщили в Telegram ГСЧС.

"7-8 декабря в результате ухудшения погодных условий (налипание мокрого снега, ледяной дождь) на дорогах Кировоградской области образовался гололед, что повлекло за собой трудности для движения автотранспорта", — говорится в сообщении.

Движение транспорта было ограничено на всех автомобильных дорогах государственного значения: от Знаменки до границы с Днепропетровской областью, а также от Александрии до границы с Полтавской областью.

Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, что погода 8 декабря в Украине будет богата осадками в виде снега и дождя. Также на дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица.

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