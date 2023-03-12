В Кишиневе из аэропорта эвакуировали персонал и пассажиров из-за бомбы

Сотрудники аэропорта и пассажиры были срочно эвакуированы из здания.

В воскресенье, 12 марта, неизвестные заявили о минировании аэропорта в Кишиневе. Полиция эвакуировала персонал и пассажиров.

Об этом сообщает NewsMaker.

Бюро информации аэропорта получило сообщение о бомбе и около 12:50 передало его в пограничную полицию, работающую в здании.

Издание отмечает, что за сегодняшний день в Кишиневе уже было четыре сообщения о якобы минировании.

После проверок в полиции сообщили, что не обнаружили подозрительных предметов. Правоохранители возбудили уголовное дело. Аэропорт возобновил работу.

Напомним, в аэропорту Кишинева обнаружили представителя российской частной военной кампании "Вагнер". Его не пустили в страну и отправили обратно в Россию.

В Молдове 12 марта проходит пророссийская акция протеста, уже задержаны более 50 человек. Правоохранительные органы предупредили, что российские спецслужбы планируют дестабилизировать ситуацию в Молдове, в частности, на пророссийской акции, проводимой сегодня членами и сторонниками партии "Шор".

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