В Китае 22-летний парень за 10 минут выпил бутылку газировки, а через 18 часов умер: какие причины

Однако, британский профессор не разделяет мнение китайских коллег и считает, что газированный напиток не мог привести к смерти.

В Китае 22-летний парень за 10 минут выпил 1,5-литровую бутылку сладкого газированного напитка, чтобы утолить жажду от жары, и через 18 часов скончался. Как утверждают врачи, "быстрое употребление напитка привело к смертельному накоплению газа внутри его тела, что истощило печень и в конце концов убило молодого человека".

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Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что парень, который быстро влил в себя сладкую воду, уже через 6 часов после употребления газированного напитка обратился в больницу с жалобами на сильную боль и отек живота. Однако спасти его не удалось — через 18 часов он умер.

По словам медиков, в его кишечнике накопился газ, который из-за давления просочился в его воротную вену — один из главных кровеносных сосудов печени, что и привело к летальному исходу.

Более того у парня был повышенный пульс и низкое кровяное давление, а компьютерная томография выявила у него пневматоз — аномальное присутствие газов в стенке кишечника. Сканирование также показало у него ишемию печени, которую также называют "шоковой печенью", тип травмы, вызванной недостаточным поступлением кислорода в орган, который, по мнению врачей, связан с наличием газа в воротной вене. Через 12 часов анализы крови показали, что у мужчины серьезное повреждение печени. Его состояние еще более ухудшилось и он умер.

Однако, как пишет издание, профессор Натан Дэвис, биохимик из Университетского колледжа Лондона, отрицает, что причиной такого состояния могла стать бутылка газировки. Он считает, что для того, чтобы сделать какие-либо выводы о причинах смерти, нужна дополнительная информация. Профессор предположил, что, возможно, виновата бактериальная инфекция, известная причина внутреннего накопления газа, а не безалкогольный напиток.

"Обычно такое состояние возникает из-за того, что у вас есть бактерии, которые попали из желудочно-кишечного тракта туда, где они не должны быть, в данном случае в слизистой оболочке тонкой кишки", — сказал профессор и добавил, что потребление газировки, возможно, наложилось на эту проблему, но стать причиной смерти не могло.

Бутылка безалкогольного напитка не имеет никаких последствий для здоровья, кроме большого количества сахара, который вы потребляете, убеждает Натан Дэвис.

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