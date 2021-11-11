В Китае бабушка с молниеносной реакцией спасла внука от травмы (видео)

В Китае бабушка с молниеносной реакцией спасла внука от травмы (видео)

Мальчик чуть не полетел головой вниз.

В китайском городе Чанчунь молниеносная реакция бабушки помогла спасти ребенка, выпавшего из рук няни.

Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент попал на видео с камеры наблюдения. На записи видно, как мальчик выкручивается на руках у няни. Женщина не смогла его удержать, и он начал падать.

На помощь бросилась бабушка. Она мгновенно поймала ребенка в воздухе, прежде чем он приземлился на пол вниз головой.

Отец ребенка впоследствии рассказал, что мальчик был эмоционально ошеломлен, но благодаря бабушке не получил физических травм.

Напомним, житель вьетнамской провинции Шокчанг спас во дворе ребенка от королевской кобры.

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