В Китае более 13 млн человек отправили на карантин из-за новой COVID-вспышки

В Китае более 13 млн человек отправили на карантин из-за новой COVID-вспышки

Каждые два дня только один человек из семьи может выйти из дома, чтобы приобрести товары первой необходимости.

В Китае в среду, 22 декабря, более 13 миллионам жителей города Сиань приказали оставаться дома на фоне новой вспышки COVID-19.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что с 9 декабря на территории населенного пункта подтвердили 143 случая заболевания коронавирусом.

Согласно новым ограничениям, только одному человеку из семьи разрешено выходить из дома каждые два дня, чтобы приобрести товары первой необходимости.

Кроме того, местным жителям запретили выезжать за пределы населенного пункта, если у них нет смягчающих обстоятельств и официального разрешения на поездку.

"Уже закрыты автобусные станции дальнего следования и установлены контрольно-пропускные пункты на автомагистралях, ведущих в город. Отменено большое количество рейсов из аэропорта Сиань", — говорится в материале.

В городе также закрылись неосновные предприятия, а сотрудникам местных органов власти приказали работать из дома. В минувшие выходные в Сиане уже запретили работу баров, спортзалов и кинозалов.

Указывается, что срок действия ограничений пока неизвестен. По данным местных властей, вспышку вызвал штамм COVID-19 "Дельта".

Китай придерживается строгой стратегии нулевого заражения коронавирусом, используя массовое тестирование и карантин, чтобы остановить вспышки. Страна также находится в состоянии повышенной готовности к COVID-19, поскольку готовится к проведению зимних Олимпийских игр.

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