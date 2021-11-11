В Китае бушует ненастье: пока коммунальщики расчищают снежные сугробы, китайцы радуются ранней зиме (фото)

В Китае бушует ненастье: пока коммунальщики расчищают снежные сугробы, китайцы радуются ранней зиме (фото)

Предполагается, что сильные снегопады в ближайшие сутки только усилятся.

В Китае уже несколько дней длится сильный снегопад, а температура опустилась до -14 градусов.

Сиплет по всей северной части страны. Особенно сложна ситуация в провинции Ляонин. На дорогах сформировались сугробы высотой около метра, в результате чего дороги в Китае заблокированы.

Пострадало и железнодорожное сообщение, в том числе в провинциях Хэбэй и Шаньси. Там из-за снегопада железная дорога полностью заблокирована.

В северных аэропортах массово отменили десятки авиарейсов из-за погодных условий.

Замело даже Пекин, где снег обычно выпадает на месяц позже. Из-за сугробов высотой 30 сантиметров вокруг столицы заблокированными остаются несколько магистралей.

Шесть тысяч коммунальщиков расчищают дороги. Впрочем, этого оказывается недостаточно. На помощь уже отправили пожарных и позвали волонтеров. Помогать в ликвидации непогоды вызвались 30 тысяч человек.

Однако синоптики делают не утешительные выводы — сильные снегопады в ближайшие сутки только усилятся.

Большинство жителей Китая от ранней зимы просто в восторге. Как только на улице выпал первый снег, сотни детей и взрослых вышли на улицы лепить снеговиков и играть в снежки.

Китай замело: пока коммунальщики ликвидируют последствия непогоды, китайцы лепят снеговиков (13 фото)

Напомним, 9 октября на горном перевале Петрохан, по которому проходит автотрасса из столицы Болгарии Софии в город Монтана, образовался значительный снежный покров. Засыпали снегом также горные районы соседней Греции. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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