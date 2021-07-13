В Китае число жертв обрушения гостиницы возросло до восьми

Всего 23 гостей оказались в ловушке, шесть из них удалось спасти.

На востоке Китая во вторник, 13 июля, количество жертв обрушения гостиницы в городе Сучжоу в провинции Цзянсу возросло до восьми. Еще девять человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что большинство людей, которые в момент инцидента находились в отеле, были путешественниками. Всего 23 гостя оказались в ловушке, шесть из них удалось спасти.

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Поисковая операция продолжается, более 600 чрезвычайников используют подъемные краны, лестницы, металлорежущие станки и поисковых собак.

Как сообщалось, авария жилого дома произошла утром 12 июля. Известно, что гостиница "Сидзу Кайюань" открылась в 2018 году и п озиционировала себя как бюджетная. Имела 54 комнаты для гостей, а также банкетный зал и конференц-залы.

Между тем в США количество погибших в результате обрушения 12-этажки в Серфсайде вблизи Майами от 24 июня возросло до 90 человек. Еще 31 особа до сих пор считается пропавшей без вести. Спасатели надеются завершить поисковые работы в ближайшие две недели.

В Майами через две недели после обвала многоэтажки нашли кота

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