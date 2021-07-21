В Китае детям до 16 лет запретили делать стрим и получать доходы из Интернета

В Китае детям до 16 лет запретили делать стрим и получать доходы из Интернета

Китайские власти выделила семь проблем, связанных с детским Интернетом.

В Китае детям до 16 лет запретили появляться в стрим, а также склонять несовершеннолетних к получению дохода через Интернет-ресурсы.

Об этом говорится в заявлении Государственного управления КНР по вопросам киберпространства, опубликованном на сайте ведомства.

Особое внимание будет уделяться попыткам спекуляций на детях и создание из них звезд. Власть заявивила, что в стране есть семь типов проблем в сфере детского интернета. Они "угрожают физическому и психическому здоровью несовершеннолетних в Сети". Китайские власти обязали крупнейшие Интернет-платформы страны решить их.

Первая касается запрета прямых трансляций, которые ведут дети. Вторая запрещает через онлайн-платформы для обучения несовершеннолетних онлайн-игр, "вульгарных романов", развлечений и рекламной продукции, не имеющей отношения к учебе. Ресурсы должны удалять такой контент, а также изымать ненадлежащие комментарии.

Наложили ограничения и на анимацию. Речь идет о «злые» видеоматериалы, обнаженные персонажи, сцены насилия, с мрачным содержанием, которые склоняют к пособничества преступлений

Четвертый раздел посвящен причинения детям вреда на форумах, в сообществах, в группах и на других социальных площадках.

Еще один пункт касается запрета на привлечение несовершеннолетних к сбору средств, а также проблемы культуры поведения в Сети. Седьмой пункт касается предотвращения интернет-зависимости у несовершеннолетних.

"Мы будем строго пресекать нежелательную социальное поведение и проявления плохой культуры, формирующие неправильное направление и искажают систему ценностей молодых людей. Будем решительно расследовать и бороться с киберхулиганство и насилием, такими как личные нападки и злонамеренные сообщения", — говорится в заявлении.

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