В Китае дроновое фейерверк-шоу вышло из-под контроля и превратилось в кошмар (фото)

В Китае дроновое фейерверк-шоу / © скриншот с видео

Реклама

В Люяне, провинция Хунань, во время дронового фейерверк-шоу 2 октября искры пиротехники упали на зрителей и вызвали возгорание леса. Пострадавших нет, огонь ликвидировали за несколько минут, а вечернее шоу 3 октября прошло по плану.

Об этом пишет издание ntdtv

Во время шоу в "небесном театре" Люяна дроны запускали пиротехнику, которая должна была создать впечатляющие огненные эффекты, однако получилось обратное: искры падали вниз, задевали зрителей и вызвали возгорание деревьев и поверхностной растительности. Свидетели описывают сцену как "катастрофу": люди паниковали, убегали, а опасные искры падали на палатки и зеленые зоны.

Реклама

Видео с места показывает, как с неба падают яркие оранжево-красные шары, моментально поджигающие древесную растительность. Зрители снимали все на видео и комментировали в соцсетях, отмечая опасность такого расположения.

© скриншот с видео

Администрация парка и спасательные службы заверили, что пожар потушили за несколько минут, пострадавших нет, и это не повлияло на запланированное вечернее шоу на следующий день.

Местные пользователи соцсетей критиковали организаторов за выбор места для представления и призвали проводить подобные фейерверки над водоемами или в просторных открытых зонах, чтобы избежать риска травм и возгораний.

Эксперты советуют учитывать риски от дроновых пиротехнических шоу и усиливать меры безопасности, особенно когда зрители находятся рядом с деревьями, зданиями и другими легковоспламеняющимися объектами.

Реклама

Ранее сообщалось, что во время праздничного фейерверка на ярмарке Rheinkirmes в Дюссельдорфе один из фейерверков внезапно полетел в сторону зрителейи взорвался прямо среди толпы.